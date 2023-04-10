Нетаньяху передумал увольнять министра обороны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что министр обороны республики Йоав Галант останется на своем посту. Об этом пишет ТАСС.

Нетаньяху напомнил, что глава Минобороны был отправлен в отставку за свои резкие слова о судебной реформе, противоречащие курсу правительства.

Вместе с тем, уточнил премьер, на фоне сложной международной и внутренней повестки, ему пришлось активно работать вместе с Галантом, решать серьезные задачи.

По словам Нетаньяху, у него были существенные разногласия с министром по целому ряду вопросов, но он решил «отбросить их в сторону».

Соответственно, резюмировал премьер, Галант останется на посту главы Минобороны республики.