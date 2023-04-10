$79.50+0.1487.10+0.37
13 минут назад

Нетаньяху передумал увольнять министра обороны

Илья Родин

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что министр обороны республики Йоав Галант останется на своем посту. Об этом пишет ТАСС.

Нетаньяху передумал увольнять министра обороны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Нетаньяху напомнил, что глава Минобороны был отправлен в отставку за свои резкие слова о судебной реформе, противоречащие курсу правительства.

Вместе с тем, уточнил премьер, на фоне сложной международной и внутренней повестки, ему пришлось активно работать вместе с Галантом, решать серьезные задачи.

По словам Нетаньяху, у него были существенные разногласия с министром по целому ряду вопросов, но он решил «отбросить их в сторону».

Соответственно, резюмировал премьер, Галант останется на посту главы Минобороны республики.

В Израиле после отставки министра обороны начались протесты

Ранее сообщалось, что судебная реформа, предполагавшая усиление правительства, вызвала раскол в израильском обществе. В стране прошли многочисленные акции протеста.

В мире,Биньямин Нетаньяху,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий