Стало известно о новой стрельбе в американском Луисвилле
В американском городе Луисвилл произошла новая стрельба, есть погибший. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что стрельба произошла у здания технического колледжа Луисвилла и не имеет отношения к недавнему вооруженному нападению на городской банк, в котором погибли пять человек.
«Огнестрельные ранения получили двое перед зданием колледжа. Один из них скончался. Второй был госпитализирован», — сообщили полицейские.
Преступники скрылись с места происшествия. Ранее сообщалось о стрельбе в помещении банка в центре Луисвилля. В результате нападения пять человек погибли, еще по меньшей мере восемь получили ранения.