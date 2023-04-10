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Стало известно о новой стрельбе в американском Луисвилле

В американском городе Луисвилл произошла новая стрельба, есть погибший. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местную полицию.

Стало известно о новой стрельбе в американском Луисвилле
© РИА Новости

Отмечается, что стрельба произошла у здания технического колледжа Луисвилла и не имеет отношения к недавнему вооруженному нападению на городской банк, в котором погибли пять человек.

«Огнестрельные ранения получили двое перед зданием колледжа. Один из них скончался. Второй был госпитализирован», — сообщили полицейские.

Пять человек погибли в результате стрельбы в США

Преступники скрылись с места происшествия. Ранее сообщалось о стрельбе в помещении банка в центре Луисвилля. В результате нападения пять человек погибли, еще по меньшей мере восемь получили ранения.

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