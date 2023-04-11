Санду признала нежелание соотечественников видеть страну в НАТО

Большинство жителей Молдавии не поддерживают вступление страны в НАТО. Об этом заявила президент республики Майя Санду, передает ТАСС.

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Глава государства признала нежелание соотечественников отказываться от нейтралитета Молдавии. По ее мнению, решить вопрос вступления страны в НАТО можно только через референдум.

«Но сегодня если мы посмотрим на опросы, то увидим, что серьезной поддержки в пользу отмены нейтралитета нет», — сказала Санду.

Она также отметила, что в Молдавии, помимо Высшего совета безопасности при президенте, появится ведомство, которое будет бороться с информационными манипуляциями и пропагандой.

Сообщается, что, согласно опросам, более 55 процентов жителей Молдавии выступают категорически против присоединения страны к НАТО. Только 27 процентов поддерживают такое решение.