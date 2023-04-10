К Тайваню приблизился 91 военный самолет Китая

Помимо воздушных судов, к Тайваню также приблизилось 12 кораблей НОАК. Согласно имеющейся информации, 54 самолета, среди которых были истребители J-15 с авианосца «Шаньдун», пересекли срединную линию Тайваньского пролива и были опознаны местными ПВО.

Инцидент произошёл на фоне того, как восточная зона боевого командования НОАК провела в воздушном пространстве вокруг Тайваня военные учения. В Пекине эти учения назвали предупреждением для тех, кто выступает за независимость Тайваня. При этом официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК сообщил, что учения были успешно завершены.