Президент Молдавии призвала граждан выйти на массовый митинг

Президент Молдавии Майя Санду призвала сторонников европейской интеграции принять участие в массовой акции в Кишиневе в противовес проходящим здесь антиправительственным протестам оппозиции.
"Собрание "Европейская Молдавия" будет организовано на площади Великого национального собрания 21 мая. Вместе поддержим нашу общую мечту, продемонстрируем всему миру, что мы хотим строить ЕС у себя дома", - сказала президент в своем обращении к гражданам в понедельник.
Она утверждала, что за проходящими в республике антиправительственными акциями протеста якобы стоят "преступные группы", заинтересованные в дестабилизации и саботировании процесса интеграции республики в Евросоюз. Санду призвала проевропейские партии присоединиться к предстоящему митингу. Она намерена обсудить совместные действия также с представителями гражданского общества и академических кругов.
"Молдавия находится перед важным историческим выбором, наше будущее сейчас в наших руках", - подчеркнула президент.
В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста оппозиции, демонстранты требуют отставки президента и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. В этом году уровень инфляции в стране превысил 30%, тарифы на газ выросли в 7 раз, а электроэнергия подорожала в 3 раза. Оппозиция также недовольна решением властей увеличить военные расходы и требует перенаправить средства в социальную сферу.
Ранее Санду заявила об опасности государственного переворота с участием оппозиционных сил и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В стране были запрещены оппозиционные телеканалы, арестованы десятки активистов, выступающих против правительства. Уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова и партии "Шор".