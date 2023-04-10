Президент Молдавии призвала граждан выйти на массовый митинг

Президент Молдавии Майя Санду призвала сторонников европейской интеграции принять участие в массовой акции в Кишиневе в противовес проходящим здесь антиправительственным протестам оппозиции.

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"Собрание "Европейская Молдавия" будет организовано на площади Великого национального собрания 21 мая. Вместе поддержим нашу общую мечту, продемонстрируем всему миру, что мы хотим строить ЕС у себя дома", - сказала президент в своем обращении к гражданам в понедельник.

Она утверждала, что за проходящими в республике антиправительственными акциями протеста якобы стоят "преступные группы", заинтересованные в дестабилизации и саботировании процесса интеграции республики в Евросоюз. Санду призвала проевропейские партии присоединиться к предстоящему митингу. Она намерена обсудить совместные действия также с представителями гражданского общества и академических кругов.

"Молдавия находится перед важным историческим выбором, наше будущее сейчас в наших руках", - подчеркнула президент.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста оппозиции, демонстранты требуют отставки президента и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. В этом году уровень инфляции в стране превысил 30%, тарифы на газ выросли в 7 раз, а электроэнергия подорожала в 3 раза. Оппозиция также недовольна решением властей увеличить военные расходы и требует перенаправить средства в социальную сферу.