Премьер Эстонии подала в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о своём уходе в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas

Сообщается, что Каллас собирается вновь возглавить правительство.

«Кая Каллас заявила об отставке, выступая на первом заседании нового состава парламента. В отставку также уходит и возглавляемое ей правительство», – сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа Эстонии.

Исходя из подписанного коалиционного договора, Каллас станет премьером нового правительства.

Напомним, что под руководством Каллас на последних парламентских выборах в Эстонии победила партия реформистов. Она получила 37 из 101 мест в парламенте. В новую правящую коалицию также вошли партия социал-демократов (9 мандатов) и партия «Эстония 200» (14 мандатов).