$79.50+0.1487.10+0.37
16 минут назад

Премьер Эстонии подала в отставку

Елена Прошина

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о своём уходе в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Премьер Эстонии подала в отставку
Фото: CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja KallasCC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas

Сообщается, что Каллас собирается вновь возглавить правительство.

«Кая Каллас заявила об отставке, выступая на первом заседании нового состава парламента. В отставку также уходит и возглавляемое ей правительство», – сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа Эстонии.

Исходя из подписанного коалиционного договора, Каллас станет премьером нового правительства.

Напомним, что под руководством Каллас на последних парламентских выборах в Эстонии победила партия реформистов. Она получила 37 из 101 мест в парламенте. В новую правящую коалицию также вошли партия социал-демократов (9 мандатов) и партия «Эстония 200» (14 мандатов).

Правительство Финляндии во главе с Санной Марин подало в отставку

При этом новое правительство будет состоять из 13 министров, а не 15.

В мире,Кая Каллас,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий