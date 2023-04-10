СМИ указали на сложности при расследовании утечки в Пентагоне

Минюст США начал расследование по факту утечки секретных документов Соединенных Штатов и НАТО. Поиски источника утечки осложняются различными факторами, пишет Financial Times со ссылкой на источник.

Предварительное расследование показало, что документы могут быть подлинными, отметил автор. Среди попавших в интернет файлов присутствуют слайды для брифингов оборонного ведомства США, материалы разведки, сведения о Китае, Иране и Израиле.

Специалисты, уточнил обозреватель, пытаются определить, какие последствия ЧП повлечет для хода боевых действий на Украине, а также как оно скажется на международных отношениях.

Источник пояснил, что основная проблема при поиске утечки заключается в особенностях документов. В частности, при публикации фотокопий секретных документов, с грифами и пометками, отследить источник их происхождения достаточно легко.