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28 минут назад

СМИ указали на сложности при расследовании утечки в Пентагоне

Илья Родин

Минюст США начал расследование по факту утечки секретных документов Соединенных Штатов и НАТО. Поиски источника утечки осложняются различными факторами, пишет Financial Times со ссылкой на источник.

Предварительное расследование показало, что документы могут быть подлинными, отметил автор. Среди попавших в интернет файлов присутствуют слайды для брифингов оборонного ведомства США, материалы разведки, сведения о Китае, Иране и Израиле.

Специалисты, уточнил обозреватель, пытаются определить, какие последствия ЧП повлечет для хода боевых действий на Украине, а также как оно скажется на международных отношениях.

Источник пояснил, что основная проблема при поиске утечки заключается в особенностях документов. В частности, при публикации фотокопий секретных документов, с грифами и пометками, отследить источник их происхождения достаточно легко.

Утечка из Пентагона показала, что США шпионят за Зеленским

В этом конкретном случае, пояснил собеседник газеты, расследование осложняется тем, что документы были распечатаны с носителей, сфотографированы и в таком виде попали в интернет.

В мире,Видео,НАТО,Министерство юстиции США,Пентагон,
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