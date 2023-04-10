Стартовал первый в мире эксперимент по переходу на четырехдневку

Власти испанской Валенсии объявили о начале первого в мире эксперимента по четырёхдневной рабочей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.
«Валенсия станет первым городом в мире, который проведет пилотный месячный проект по 32-часовой рабочей неделе», – рассказали в мэрии. Эксперимент закончится 7 мая. В процессе эксперимента будут собраны данные о том, как четырёхдневная рабочая неделя влияет на здоровье и самочувствие жителей, а также на экономику и окружающую среду. Особое внимание будет уделено сферам торговли, гостеприимства и досуга.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о перспективе перехода на четырёхдневную рабочую неделю в России.