Стартовал первый в мире эксперимент по переходу на четырехдневку

«Валенсия станет первым городом в мире, который проведет пилотный месячный проект по 32-часовой рабочей неделе», – рассказали в мэрии. Эксперимент закончится 7 мая. В процессе эксперимента будут собраны данные о том, как четырёхдневная рабочая неделя влияет на здоровье и самочувствие жителей, а также на экономику и окружающую среду. Особое внимание будет уделено сферам торговли, гостеприимства и досуга.