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2 минуты назад

Первый в мире эксперимент по четырехдневной рабочей неделе начался в Испании

Елена Прошина

Власти испанской Валенсии объявили о начале первого в мире эксперимента по четырёхдневной рабочей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

Стартовал первый в мире эксперимент по переходу на четырехдневку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Валенсия станет первым городом в мире, который проведет пилотный месячный проект по 32-часовой рабочей неделе», – рассказали в мэрии. Эксперимент закончится 7 мая. В процессе эксперимента будут собраны данные о том, как четырёхдневная рабочая неделя влияет на здоровье и самочувствие жителей, а также на экономику и окружающую среду. Особое внимание будет уделено сферам торговли, гостеприимства и досуга.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о перспективе перехода на четырёхдневную рабочую неделю в России.

В мире,Светлана Бессараб,Госдума,
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