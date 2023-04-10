$79.50+0.1487.10+0.37

Трамп предрек вовлечение США в третью мировую войну

При сохранении текущего положения вещей, США скоро скатятся в третью мировую войну, вести которую им придется без боеприпасов. Такое заявление у себя в социальных сетях сделал бывший американский президент Дональд Трамп, передает «РИА Новости».

Трамп предрек вовлечение США в третью мировую войну
© globallookpress.com

«Тем путем, которым следуют США, мы вскоре окажемся в третьей мировой войне и без боеприпасов», — написал он.

По мнению Трампа, решение проблем «с Китаем» и другими сложностями Соединенных Штатов лежит в «избавлении» от действующего президента страны Джо Байдена.

Напомним, что экс-глава США не раз критиковал нынешнего лидера. В частности, Трамп обвинял Байдена в том, что он допустил конфликт на Украине, который может обернуться для Вашингтона ядерной конфронтацией с Москвой.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий