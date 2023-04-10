Трамп предрек вовлечение США в третью мировую войну

При сохранении текущего положения вещей, США скоро скатятся в третью мировую войну, вести которую им придется без боеприпасов. Такое заявление у себя в социальных сетях сделал бывший американский президент Дональд Трамп , передает «РИА Новости».

«Тем путем, которым следуют США, мы вскоре окажемся в третьей мировой войне и без боеприпасов», — написал он.

По мнению Трампа, решение проблем «с Китаем» и другими сложностями Соединенных Штатов лежит в «избавлении» от действующего президента страны Джо Байдена .

Напомним, что экс-глава США не раз критиковал нынешнего лидера. В частности, Трамп обвинял Байдена в том, что он допустил конфликт на Украине, который может обернуться для Вашингтона ядерной конфронтацией с Москвой.