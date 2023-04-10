Во время пасхального шествия в Испании загорелась статуя святой Девы Марии. Об этом сообщает Independent.

Пожар начался из-за упавшей свечи. Пламя спровоцировало панику среди участников шествия. Кроме того, двое верующих получили ожоги, когда попытались потушить статую голыми руками. Распространиться пламени не дали офицеры полиции, которые вовремя нашли огнетушитель.

«Пожар удалось потушить благодаря быстрой реакции членов братства и с помощью огнетушителя, предоставленного патрулем местной полиции», – сообщает источник.

Инцидент послужил причиной отмены шествия. Согласно словам организаторов мероприятия, пламя уничтожило 80% деревянной статуи, но её всё равно ещё можно восстановить.