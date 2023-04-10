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24 минуты назад

Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы

Lenta.ru

Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы жителями приграничных регионов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он заявил, что власти страны прекратили действие или внесли изменения в соглашения с рядом стран. В их числе и соглашение с Россией о пересечении границы. Также на заседании было решено выйти из соглашения о проведении согласованной политики с Россией в определении транспортных тарифов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из договора с Россией о контроле за стратегическими ракетными комплексами.

При этом в феврале Киев денонсировал договор с Россией о сотрудничестве в использовании Керченского пролива и Азовского моря.

В мире,Владимир Зеленский,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,
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