Пока вы не уснули: Песков о слежке США за Зеленским и извинения Далай-ламы

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В Кремле отреагировали на данные о слежке США за Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал утечку данных Пентагона и заявил, что свидетельства слежки США за мировыми лидерами всплывали не раз. Об этом сообщает ТАСС.

Информация об утечке секретных документов Пентагона появилась в начале апреля 2023 года. Документы касаются украинского кризиса, ситуации в Израиле, отношений США с Южной Кореей и демонстрируют, что США шпионят как за врагами, так и за союзниками.

В одном из документов, источником которого названа радиотехническая разведка, говорится, что президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области России» с помощью беспилотников, поскольку у Украины нет дальнобойного оружия.

Представители Далай-ламы прокомментировали инцидент с мальчиком

Далай-лама XIV извинился за поцелуй с мальчиком и просьбу «пососать язык». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на распространенное от имени духовного лидера буддистов заявление.

Напомним, что видео из храма в индийском городе Дармсала, которое распространилось в соцсетях накануне, было сделано еще в конце февраля. Во время церемонии Далай-лама поприветствовал послушников, которые закончили курсы. Один из мальчиков подошел к лидеру буддистов чтобы его обнять. Наставник поцеловал мальчика в губы, после чего высунул язык и попросил его «пососать».

«Его Святейшество желает извиниться перед мальчиком и его семьей, а также перед его многочисленными друзьями по всему миру за боль, которую могли причинить его слова», — подчеркнули в офисе Далай-ламы.

CNN: ВСУ пересмотрели планы после утечки секретных документов

Киев пересмотрел «некоторые военные планы» из-за утечки секретных документов в США, в которых описывалось состояние Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает телеканал CNN, об этом заявил близкий к украинскому президенту Владимиру Зеленскому источник.

В публикации не уточняется, от каких планов отказались украинские власти и какой характер носят изменения.

Напомним, что впервые об утечке из Пентагона стало известно 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Один из документов в с грифом «совершенно секретно» описывает «статус конфликта по состоянию на 1 марта», а в другом содержится информация о 12 формирующихся украинских бригадах — девять из них обучаются и снабжаются Соединенными штатами и Североатлантическим альянсом.

В Подмосковье прогремел взрыв на складе с запчастями

Взрыв прогремел в промышленном здании в подмосковном Нахабино. Как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительной информации, на складе с запчастями на улице Панфилова взорвался кислородный баллон.

За взрывом последовал пожар — сейчас общая площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. О пострадавших в инциденте не сообщается. Подробности происшествия выясняются.

СМИ раскрыли планы Байдена по выборам

Президент США Джо Байден уже решил, что будет баллотироваться в 2024 году, но не спешит объявлять об этом, в том числе «из вредности». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на несколько источников, знакомых с дискуссиями.

Как отмечает телеканал, в ближайшее время высшие советники Белого дома должны принять окончательные решение о начале кампании по переизбранию Байдена, хотя потенциальный кандидат «не слишком торопится с официальным заявлением о своих планах».

NBC News отмечает, что Байден медлит не просто так: у него нет серьезного соперника-демократа; его предшественник Дональд Трамп, которому недавно предъявили уголовное обвинение, находится в центре политического внимания; кроме того, надвигается серьезное столкновение с республиканцами в Конгрессе по поводу бюджетных расходов.

Российские авиакомпании обратились с просьбой к Минтрансу

Ассоциация экплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс РФ с предложением о трех новых мерах господдержки российской авиаотрасли. Об этом написала газета «Коммерсант».

Первая мера предполагает распространение субсидий, предусмотренных для судов «Суперджетов» — SSJ 100, на новые Ту-214. Сейчас средства поддержки SSJ 100 предоставляются в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности», в том числе «для повышения уровня исправности SSJ 100». В 2023-2025 годах на это выделено 7,83 млрд руб. ежегодно. В настоящее время Ту-214 не проходит по критериям госсубсидии.

В ФРГ пригрозили отказом в выдаче виз российским спортсменам

Власти Германии откажут в выдаче виз для спортсменов из России, если Международный олимпийский комитет (МОК) решится на их допуск до соревнований. Об этом заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер, которая курирует вопросы спорта, передает Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

По ее словам, государства, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, «не бессильны». Фезер отметила, что они «могут через визовые отделы влиять на то, действительно ли россияне будут участвовать».

Политик подчеркнула, что власти смогут определять состав участников, если в ФРГ будут проводиться соревнования. При этом она заявила, что выступает против бойкота немецкими спортсменами соревнований с участием российских граждан. Фезер отметила, что это бы нанесло ущерб атлетам из Германии, которые «стремятся достигнуть спортивных целей».

Момент падения колеса обозрения в Приморье попал на видео

Момент падения колеса обозрения во Владивостоке попал на видео, сообщает телеканал "Звезда". По данным канала, аттракционы в старом парке Арсеньева закрыты уже несколько лет из-за аварийного состояния.

Власти заявили, что демонтаж колеса был плановым.

Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер

Wikipedia commons

Гитарист группы ABBA Лассе Велландер скончался в возрасте 70 лет от онкологии. Об этом сообщает РБК.

Заявление о смерти музыканта сделала его семья. Не так давно ему диагностировали онкологическое заболевание.

Назван способ поднять отечественный автопром

Будем копировать запчасти и создавать кластеры — именно так в свое время поступил Китай.

Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев заявил, что настало время для обнуления патентов из недружественных стран на автотранспорт. По его мнению, такие патенты на кузов, запчасти, интерьер салона вполне можно использовать для создания отечественных брендов.