Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отдать западные территории Украины Польше за помощь в контрнаступлении. Об этом заявил обозреватель Марек Галась в своей статье для польского издания NDP.
По мнению Галася, украинский президент принял такое решение, «зная, что объявленное контрнаступление обречено на провал, а давление США усиливается». Кроме того, он предложил польскому бизнесу купить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга, утверждает обозреватель.
«Зеленский осознает, что на данный момент его ненавидят не только его собственные люди, но и все, кто вложился в него как в прибыльный проект», — написал автор.
По его словам, президент Украины «не может скрыться от США», и поэтому «должен найти средства рассчитаться» с Западом «любой ценой, даже путем территориальных уступок».