Президент США Джо Байден уже решил, что будет баллотироваться в 2024 году, но не спешит объявлять об этом, в том числе «из вредности». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на несколько источников, знакомых с дискуссиями.

Как отмечает телеканал, в ближайшее время высшие советники Белого дома должны принять окончательные решение о начале кампании по переизбранию Байдена, хотя потенциальный кандидат «не слишком торопится с официальным заявлением о своих планах».

NBC News отмечает, что Байден медлит не просто так: у него нет серьезного соперника-демократа; его предшественник Дональд Трамп, которому недавно предъявили уголовное обвинение, находится в центре политического внимания; кроме того, надвигается серьезное столкновение с республиканцами в Конгрессе по поводу бюджетных расходов.

Но есть и «уникальная причина», почему Байден не объявляет о своих планах официально.

«Часть процесса принятия решения уже завершена, но он [Байден] недоволен, что на него давят, чтобы он сделал заявление. Это раздражает, но это очень похоже на Джо Байдена», — заявил один из источников телеканала, знакомый с вопросом.

Другой собеседник NBC News сказал, что задержка также сохраняет для Байдена возможность не баллотироваться.

Джо Байден стал самым старым президентом США в истории. Если ему удастся переизбраться, то в начале второго срока ему будет 82 года.

Байден говорил журналистам, что «было бы очень хорошо», если бы он выдвинулся на следующих выборах. В то же время он отмечал, что его планы могут быть нарушены «судьбой». По данным СМИ, в частных беседах Байден не раз говорил о планах баллотироваться вновь.