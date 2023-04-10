В Словении заявили о вреде антироссийских санкций

«Укрепляются экономические связи РФ с Индией, арабскими странами, а также с южноамериканскими государствами. Санкции против Российской Федерации осуществляются только странами Западной Европы, Канадой, Японией, Австралией и Тайванем. Своей санкционной политикой они наносят больший вред самим себе, нежели России», — заключил Турншек, также отметив развитие отношений между Россией и КНР.