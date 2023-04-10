Американский журналист Херш обвинил Байдена в глупых поступках

Американский публицист Сеймур Херш , лауреат Пулитцеровской премии, обвинил президента США Джо Байдена в глупых поступках. Свое мнение он выразил в опубликованном в понедельник интервью немецкому изданию Tichys Einblick .

"У Байдена определенно есть шанс занять место в списке самых глупых президентов США после [Второй] мировой войны. Взрывать газоснабжение союзника, чтобы у канцлера Германии были проблемы с обеспечением процветания страны и теплом в жилищах граждан, - это не умно", - заявил журналист немецкому изданию.

Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, ссылаясь на источник, заявил 8 февраля в своей статье, что взрывные устройства под газопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2" заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям журналиста, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.