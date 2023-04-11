Додон призвал Санду провести референдум по вступлению в ЕС

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его преемница Майя Санду намеревается собрать искусственный митинг сторонников европейской интеграции государства перед визитом европейских чиновников.

В своем Telegram-канале он отметил, что если ей интересно реальное мнение людей по вступлению в ЕС, то необходимо вынести этот вопрос на референдум.

"Заявление Майи Санду - политический пиар правящей партии и ее лично. Это обращение не имеет ничего общего с национальными интересами Молдовы Она хочет показать искусственную поддержку вектора европейской интеграции в преддверии визита в нашу страну ряда европейских руководителей. Если ей действительно интересно узнать мнение народа - пусть проведет референдум по этому вопросу, и тогда станет понятно, какова поддержка", - отметил Додон.

Как указал экс-президент Молдавии, Санду собирается провести партийный митинг с использованием админресурса, когда у государства нет денег для выплат пенсий и зарплат. Он также добавил, что это хорошо показывает ее "заботу" о гражданах страны.