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Додон призвал Санду провести референдум по вступлению в ЕС, чтобы узнать мнение народа

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его преемница Майя Санду намеревается собрать искусственный митинг сторонников европейской интеграции государства перед визитом европейских чиновников.

Додон призвал Санду провести референдум по вступлению в ЕС
© РИА Новости

В своем Telegram-канале он отметил, что если ей интересно реальное мнение людей по вступлению в ЕС, то необходимо вынести этот вопрос на референдум.

"Заявление Майи Санду - политический пиар правящей партии и ее лично. Это обращение не имеет ничего общего с национальными интересами Молдовы Она хочет показать искусственную поддержку вектора европейской интеграции в преддверии визита в нашу страну ряда европейских руководителей. Если ей действительно интересно узнать мнение народа - пусть проведет референдум по этому вопросу, и тогда станет понятно, какова поддержка", - отметил Додон.

Как указал экс-президент Молдавии, Санду собирается провести партийный митинг с использованием админресурса, когда у государства нет денег для выплат пенсий и зарплат. Он также добавил, что это хорошо показывает ее "заботу" о гражданах страны.

Ранее молдавский депутат от блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя заявил, что Молдавия под руководством Санду на 90% превратилась в колонию Запада.

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