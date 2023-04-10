Названо количество получивших гражданство Грузии россиян

В Минюсте Грузии подсчитали, что за 2022 год гражданство страны получили 3,3 тысячи россиян. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».
По данным грузинского Минюста, больше всего россиян (1 666) получили грузинский паспорт «в порядке временного восстановления утерянного гражданства», чуть меньше — 1625 человек — получили гражданство «в порядке исключения».
Еще четверо приняли гражданство как бывшие граждане Грузии, а двое — в упрощенном порядке.
По данным на март, в 2023 году паспорта Грузии получил 421 россиянин.
NewsGeorgia отмечает, что Грузия удовлетворила почти 40 процентов заявлений на гражданство, поступивших от россиян, и 37 процентов заявок от украинцев.
Издание отмечает, что гражданство Грузии могут выдать в порядке исключения, если у иностранцев есть особые заслуги перед страной или присвоение им гражданства исходит из государственных интересов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее рассказала, что на фоне объявления частичной мобилизации в РФ в Грузию приехали более 700 тысяч россиян, 600 тысяч из них затем покинули страну, а примерно сто тысяч остались.