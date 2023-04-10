Названо количество получивших гражданство Грузии россиян

В Минюсте Грузии подсчитали, что за 2022 год гражданство страны получили 3,3 тысячи россиян. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Фото: EPA/TACC EPA/TACC

По данным грузинского Минюста, больше всего россиян (1 666) получили грузинский паспорт «в порядке временного восстановления утерянного гражданства», чуть меньше — 1625 человек — получили гражданство «в порядке исключения».

Еще четверо приняли гражданство как бывшие граждане Грузии, а двое — в упрощенном порядке.

По данным на март, в 2023 году паспорта Грузии получил 421 россиянин.

NewsGeorgia отмечает, что Грузия удовлетворила почти 40 процентов заявлений на гражданство, поступивших от россиян, и 37 процентов заявок от украинцев.

Издание отмечает, что гражданство Грузии могут выдать в порядке исключения, если у иностранцев есть особые заслуги перед страной или присвоение им гражданства исходит из государственных интересов.