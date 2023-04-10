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30 минут назад

Письмо Диккенса о Мольере продадут на аукционе за $4,5 тысячи

Газета.Ru

Письмо английского писателя Чарльза Диккенса («Приключения Оливера Твиста», «Приключения Дэвида Копперфилда») ранее не известное коллекционерам, продадут на нью-йоркском аукционе Lion Heart Autographs за $4,5 тыс. Об этом сообщает Times.

Письмо Диккенса о Мольере продадут на аукционе за $4,5 тысячи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Письмо, которое Диккенс написал французскому актеру и драматургу Франсуа-Жозефу Ренье, у которого хотел уточнить подробности смерти французского комедиографа Мольера. Диккенс объяснял, что один из его друзей, известный художник, решил написать смерть Мольера, и просит консультации у Ренье.

Предположительно, писатель имел в виду художника Чарльза Роберта Лесли, однако нет данных о том, что Лесли действительно создал такую картину.

Ранее сообщалось, что квартиру Максима Горького в Петербурге продадут за 75 млн руб.

В мире,Чарльз Диккенс,
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