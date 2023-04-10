Врачи рассказали о состоянии Берлускони

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони продолжает проходить лечение от онкозаболевания, его состояние улучшилось. Об этом пишет РИА Новости.

По словам лечащих врачей политика, он находится в палате прогрессивной терапии. За последние 48 часов медики фиксируют постоянное улучшение функций контролируемых органов. Терапия, назначенная Берлускони, уже дает результат. Это, в свою очередь, дает «осторожный оптимизм» на будущее.

Ранее стало известно, что Берлускони был госпитализирован с легочной инфекцией на фоне хронической лейкемии. Врачи отметили, что стратегия лечения политика направлена на «ограничение негативных последствий патологического гиперлейкоцитоза».