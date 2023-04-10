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Врачи рассказали о состоянии Берлускони

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони продолжает проходить лечение от онкозаболевания, его состояние улучшилось. Об этом пишет РИА Новости.

Врачи рассказали о состоянии Берлускони
© globallookpress.com

По словам лечащих врачей политика, он находится в палате прогрессивной терапии. За последние 48 часов медики фиксируют постоянное улучшение функций контролируемых органов. Терапия, назначенная Берлускони, уже дает результат. Это, в свою очередь, дает «осторожный оптимизм» на будущее.

Ранее стало известно, что Берлускони был госпитализирован с легочной инфекцией на фоне хронической лейкемии. Врачи отметили, что стратегия лечения политика направлена на «ограничение негативных последствий патологического гиперлейкоцитоза».

Берлускони заявил, что справится с болезнью

Напомним, онкологию Берлускони диагностировали два года назад, однако в последнее время заболевание обострилось. В настоящее время политик проходит химиотерапию, а инфекцию лечат антибиотиками. Ранее экс-премьер выразил желание вернуться домой.

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