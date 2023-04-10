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Меланью Трамп впервые увидели на публике после слушаний по делу ее мужа

Бывшую первую леди США Меланью Трамп впервые заметили в общественном месте после того, как на прошлой неделе ее муж Дональд Трамп был подвергнут аресту в Нью-Йорке. Об этом сообщает The New York Post.

Жену Трампа впервые увидели на публике после слушаний по делу ее мужа
© linda.florida/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

В воскресенье, 9 апреля, Меланья Трамп в компании мужа появилась в ресторане клуба Мар-а-Лаго на бранче по случаю Пасхи. Пара попала на камеры наружного наблюдения при входе в клуб, где толпа поприветствовала супругов овациями, после чего Дональд и Меланья Трамп разместились за столиком, отделенным от зала бархатными канатами.

Экс-президент США вышел в свет в своем обычном костюме с галстуком. Его супруга выбрала для праздничного обеда белую шелковую блузу с лиловым цветочным принтом. Окружающие могли видеть, как пара беседует, и время от времени жена наклоняется к мужу в процессе разговора.

Меланья Трамп после ареста мужа не появлялась на публике: в частности, наблюдатели обратили внимание на ее отсутствие на речи Трампа после слушаний во вторник, 4 апреля, хотя ее отец Виктор Кнавс присутствовал в толпе собравшихся.

Трамп арестован

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что демократы используют судебную систему для фальсификации на выборах

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