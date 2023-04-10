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26 минут назад

Парламент Венгрии получил от граждан Швеции просьбы отклонить заявку в НАТО

ТАСС

Венгерские депутаты получили десятки писем от граждан Финляндии и Швеции с просьбой отклонить заявки этих стран на вступление в НАТО, поскольку они не проводили референдумов по этому вопросу и решение их правительств о присоединении к альянсу нельзя считать легитимным. Об этом заявил спикер Государственного собрания (однопалатного парламента) Венгрии Ласло Кёвер, уточнивший, что вопрос о ратификации соглашения о приеме Швеции в НАТО пока не решен.

Парламент Венгрии получил от граждан Швеции просьбы отклонить заявку в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Десятки венгерских парламентариев получили электронные письма от избирателей из Швеции и Финляндии, которые пытались убедить нас не соглашаться на вступление [этих стран в НАТО], потому что за этим решением нет демократической легитимности", - сказал Кёвер в воскресной программе HIR.TV, запись которой была опубликована в понедельник на сайте телекомпании.

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Он напомнил, что в отличие от двух северных стран Венгрия в свое время проводила референдум по этому вопросу, а "Швеция и Финляндия забыли спросить людей, действительно ли они хотят вступить в НАТО". Поэтому непонятно, отражает ли такое развитие событий волеизъявление граждан "или это просто частное мнение их политической элиты".

Спикер также отметил, что фракция правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" пока не приняла окончательного решения по поводу ратификации шведской заявки. Дата голосования по этому вопросу не назначена. Ранее парламент Венгрии одобрил прием в НАТО Финляндии. Но как только это произошло, посетовал Кёвер, Финляндия совершила очередной недружественный шаг в отношении Венгрии, присоединившись к иску Еврокомиссии, поданному в Европейский суд в связи с якобы притеснением в стране сексуальных меньшинств.

По мнению спикера, Финляндия и Швеция "попросили согласия Венгрии на вступление в альянс", но при этом "не проявили к ней ни малейшего уважения".

"Своей политикой и заявлениями они нанесли и продолжают наносить реальный ущерб венгерским национальным интересам. Поэтому членам фракции и мне непонятно, почему мы должны <...> относиться к ним как к союзникам", - заявил Кёвер, добавив, что так, как Швеция и Финляндия относятся к Венгрии, "в цивилизованном обществе не относятся к своим противникам и даже врагам".

Претензии к Стокгольму

6 марта глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил на встрече с журналистами, что отношения между Будапештом и Стокгольмом "находятся на низком уровне", и двум странам необходимо укрепить взаимное доверие, прежде чем венгерский парламент одобрит шведскую заявку на вступление в НАТО. Депутатам не нравятся регулярно повторяющиеся в течение последних лет нападки со стороны шведских политиков, упрекающих Венгрию в отходе от демократии.

27 марта парламент Венгрии подавляющим большинством голосов одобрил ратификацию соглашения о вступлении в НАТО Финляндии, но по инициативе фракции ФИДЕС решил отложить рассмотрение вопроса о Швеции. Правительство Венгрии ранее заявило, что поддерживает прием Швеции в альянс, однако обеспокоенность депутатов необходимо устранить. Финляндия и Швеция подали свои заявки 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Среди всех стран НАТО документы о вступлении Швеции не ратифицировала также Турция, которая требует от Стокгольма более решительных мер в отношении обосновавшихся в стране курдских экстремистов.

В мире,Ласло Кевер,НАТО,Еврокомиссия,
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