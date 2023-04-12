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На сайте Зеленского появилась петиция о лишении гражданства предстоятеля УПЦ

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция о лишении украинского гражданства предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского Онуфрия.

На сайте Зеленского появилась петиция о лишении гражданства предстоятеля УПЦ
© globallookpress.com

Петицию зарегистрировали 11 апреля. На сегодняшний день она набрала 250 голосов из 25 тыс. необходимых для рассмотрения президентом.

«Гражданин Украины Березовский Орест Владимирович, 05.11.1944 года рождения, известный как митрополит УПЦ Онуфрий, 20 марта 2002 года получил паспорт гражданина Российской Федерации и 23 июня 2003 года получил загранпаспорт гражданина РФ», — говорится в тексте петиции.

Ее автор призвал поручить СБУ проверить эту информацию.

«В случае ее подтверждения прекратить гражданство Украины гражданина РФ митрополита УПЦ Онуфрия», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что власти Волынской области запретили деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) на территории региона. Отмечалось, что деятельность УПЦ запретили на территории Ровенской области, а также во Львовской и Хмельницкой областях.

До этого сообщалось, что в украинском городе Ивано-Франковск неизвестный избил епископа канонической Украинской православной церкви. Нападение произошло возле Черновицкого епархиального управления.

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