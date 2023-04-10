Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску нужны гарантии защиты белорусской территории Россией «как своей собственной». Об этом сообщает БелТА.

Такое заявление Лукашенко сделал 10 апреля на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Минске.

Лукашенко подчеркнул, что Запад не выполняет договоренности о гарантиях безопасности, достигнутые в рамках Будапештского меморандума в обмен на отказ от ядерного оружия.

«Клялись все западные державы и Россия предоставить полную безопасность Казахстану, Украине и Беларуси. Естественно, вы знаете, что западные государства растоптали все эти договоры, соглашения и заявления, и никакой безопасности нет», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что речь шла в том числе и об экономической безопасности.

«Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России санкции?!» — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он поднял вопрос обеспечения безопасности Белоруссии и тот «абсолютно его поддержал по всем направлениям».

Лукашенко отметил, что Москва и Минск проведут ревизию двухсторонних договоров, чтобы определить, какой нормативный акт надо принять сейчас, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии.

«В общем это звучало так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны [гарантии] безопасности», — заключил Лукашенко.

25 марта Путин рассказал о договоренности разместить российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии.

Путин отмечал, что договоренность с Лукашенко по ТЯО была достигнута на фоне новостей о передаче Украине британских снарядов с обедненным ураном.