Лукашенко попросил от России гарантий защиты Белоруссии
Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску нужны гарантии защиты белорусской территории Россией «как своей собственной». Об этом сообщает БелТА.
Такое заявление Лукашенко сделал 10 апреля на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Минске.
Лукашенко подчеркнул, что Запад не выполняет договоренности о гарантиях безопасности, достигнутые в рамках Будапештского меморандума в обмен на отказ от ядерного оружия.
«Клялись все западные державы и Россия предоставить полную безопасность Казахстану, Украине и Беларуси. Естественно, вы знаете, что западные государства растоптали все эти договоры, соглашения и заявления, и никакой безопасности нет», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что речь шла в том числе и об экономической безопасности.
«Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России санкции?!» — подчеркнул Лукашенко.
По его словам, на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он поднял вопрос обеспечения безопасности Белоруссии и тот «абсолютно его поддержал по всем направлениям».
Лукашенко отметил, что Москва и Минск проведут ревизию двухсторонних договоров, чтобы определить, какой нормативный акт надо принять сейчас, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии.
«В общем это звучало так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны [гарантии] безопасности», — заключил Лукашенко.
25 марта Путин рассказал о договоренности разместить российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии.
Путин отмечал, что договоренность с Лукашенко по ТЯО была достигнута на фоне новостей о передаче Украине британских снарядов с обедненным ураном.
Также Путин подчеркивал, что США уже давно разместили свое тактическое ядерное оружие в Европе на территории стран-союзников. Президент России заявил, что хранилище для ТЯО в Белоруссии планируют построить к 1 июля.