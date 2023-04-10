Обзор иноСМИ: реакция на инцидент с британским самолетом и хитрость россиян для обхода санкций

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Как россиянам удалось обойти банковские санкции

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Газета Financial Times рассказала, что россияне смогли перехитрить санкции, введённые против России в банковском секторе. Картами Visa и MasterCard российских банков нельзя расплатиться за рубежом, но в России они работать не перестали. Проблемой не стало и исчезновение карт из Apple Pay и других сервисов: для оплаты по телефону банки предложили клиентам QR-коды и платёжные стикеры.

Противостоять санкциям также помогла национальная платежная система «Мир». FT отмечает, что в России выпущено более 161 миллиона карт этой системы. При этом для оплаты товаров за рубежом россияне открывают счета в Армении, Узбекистане, Монголии и других странах.

«Почти сбитый» самолет Британии как угроза войны

Американские СМИ сообщили, что российские истребители Су-27 «почти сбили» британский самолет-разведчик

RC-135 Rivet Joint над Черным морем осенью 2022 года.

Financial Times подчеркивает, что инцидент продемонстрировал реальность угрозы случайных столкновений между Россией и странами НАТО. Издание отмечает, что случай был более значительным, чем первоначально сообщалось, и мог напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в войну с Россией.

Axios: Байден решил победить Трампа с помощью блогеров

Команда президента США Джо Байдена планирует использовать влиятельных блогеров, чтобы привлечь молодых избирателей в преддверии борьбы Байдена с Дональдом Трампом на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает Axios.

Байден еще не объявил о своей заявке на переизбрание, но он остается главным кандидатом от Демократической партии. Блогеров планируют регулярно приглашать в Белый дом и предоставить им собственную комнату для брифингов. Администрация США ранее уже полагалась на тиктокеров, ютьюберов и стримеров, чтобы убедить молодых людей вакцинироватьcя, отмечает Axios.

BBC попросила Twitter убрать маркировку о государственном СМИ

Британская медиакорпорация BBC начала переговоры с Twitter, стремясь «как можно скорее» избавиться от маркировки «СМИ, финансируемое правительством». Как отмечает CNN, британская национальная телекомпания в основном финансируется британскими домохозяйствами за счет лицензионного сбора, а также за счет доходов от коммерческой деятельности.

В BBC подчеркнули, что компания «есть и всегда была независимой» и финансирует британской общественностью. Twitter начала обозначать BBC в качестве государственного СМИ после того, как такая же отметка была присвоена Национальному общественному радио Америки (NPR). Это ставит BBC и NPR в один ряд с российской сетью RT и китайским информационным агентством «Синьхуа», отмечает CNN. Twitter определяет государственные СМИ как средства массовой информации, «где государство осуществляет контроль над редакционным контентом посредством финансовых ресурсов, прямого или косвенного политического давления и/или контроля над производством и распространением».

Раскрыты секреты коронации Карла III

В день коронации Карла III король и его супруга Камилла будут использовать две кареты, сообщает Daily Mail. Из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство королевская чета отправится на экипаже, который мать короля Елизавета II впервые использовала для поездки в парламент для выступления с тронной речью в 2014 году.