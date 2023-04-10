Полкилометра над землей: как выглядит самый высокий ЖК в мире

The Central Park Tower – самое высокое жилое здание в мире. Небоскреб был построен в Нью-Йорке в 2021 году. Жилой комплекс насчитывает 3 подземных и 98 надземных этажей, высота здания составляет фантастические 472,4 метра.

На первых семи этажах небоскреба расположен универмаг Nordstrom. С 14 по 18 этаж занимают клуб с театром, частным рестораном, конференц-залом, игровой площадкой и бассейном. Кроме того, на 68 этаже находится еще один частный клуб с баром и бальным залом.

Жилые апартаменты начинаются с 32 этажа. Всего в здании есть 179 ультрасовременных квартир площадью от 133 м² до 1626 м². Стоимость самого доступного на данный момент предложения составляет $6,5 млн.

На вершине небоскреба находится элитный трехэтажный пентхаус. В нем 7 спален и 11 ванных комнат, два бальных зала и есть возможность установить два бассейна. Из каждого уголка жилища открываются поразительные виды на Нью-Йорк, так-как стены пентхауса выполнены из стекла. Этажи квартиры объединяет стильная винтовая лестница. По словам агентов, на такой высоте царит поразительная тишина, которую нарушает только звук пролетающего самолета. Приобрести пентхаус можно за внушительные $250 млн.