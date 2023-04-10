Лукашенко потребовал от Шойгу гарантий защиты Белоруссии "как собственной территории"

Лукашенко заявил Шойгу, что Белоруссии нужны гарантии защиты от РФ "как собственной территории"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что Минску нужны гарантии защиты от России как защиты собственной территории в случае внешней агрессии, цитирует агентство "БелТА".
"Это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны [гарантии] безопасности", - сказал он.
Лукашенко отметил, что после заключения в 1994 году Будапештского меморандума, в котором Запад клялся "предоставить полную безопасность Казахстану, Украине и Беларуси", однако затем растоптал эти договоренности и "никакой безопасности нет". Лукашенко сказал, что поднял этот вопрос на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, который поддержал белорусского коллегу. Новость дополняется.