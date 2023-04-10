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Лукашенко заявил Шойгу, что Белоруссии нужны гарантии защиты от РФ "как собственной территории"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что Минску нужны гарантии защиты от России как защиты собственной территории в случае внешней агрессии, цитирует агентство "БелТА".

Лукашенко потребовал от Шойгу гарантий защиты Белоруссии "как собственной территории"
© ТАСС

"Это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны [гарантии] безопасности", - сказал он.

Лукашенко отметил, что после заключения в 1994 году Будапештского меморандума, в котором Запад клялся "предоставить полную безопасность Казахстану, Украине и Беларуси", однако затем растоптал эти договоренности и "никакой безопасности нет". Лукашенко сказал, что поднял этот вопрос на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, который поддержал белорусского коллегу. Новость дополняется.

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