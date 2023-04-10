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14 минут назад

Командующий ВСУ Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной

Елена Прошина

В Артемовске идут ожесточенные бои, ситуация для военных украинской армии в городе сложная, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Об этом пишет РБК со ссылкой на Military Media Center.

Командующий ВСУ Сырский оценил ситуацию в Артемовске
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Сырский рассказал, что снова побывал на передовой, где пообщался с командирами подразделений, которые обороняются в районе города Артемовска.

«Бои носят ожесточенный характер<...> Оборона продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая», — сказал генерал.

Также командующий опубликовал кадры, на которых видны положения в окопах, которые залило грязной водой. Видео демонстрирует, как военные с трудом передвигаются по жидкой грязи. Месяц назад Сырский также называл обстановку вокруг Артемовска сложной.

Пушилин рассказал о поездке в Артемовск

Ранее военкоры сообщили, что ВСУ заминировали улицы Артемовска. В частности, чтобы затруднить продвижение российских солдат, в городе массово разбросаны противотанковые мины. Сами же украинские бойцы прячутся в жилых квартирах.

В мире,Армия,Александр Сырский,
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