Командующий ВСУ Сырский оценил ситуацию в Артемовске

В Артемовске идут ожесточенные бои, ситуация для военных украинской армии в городе сложная, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Об этом пишет РБК со ссылкой на Military Media Center.

Сырский рассказал, что снова побывал на передовой, где пообщался с командирами подразделений, которые обороняются в районе города Артемовска.

«Бои носят ожесточенный характер<...> Оборона продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая», — сказал генерал.

Также командующий опубликовал кадры, на которых видны положения в окопах, которые залило грязной водой. Видео демонстрирует, как военные с трудом передвигаются по жидкой грязи. Месяц назад Сырский также называл обстановку вокруг Артемовска сложной.