В Белом доме придумали способ повысить рейтинг Байдена

В Белом доме решили создать пул блогеров, которые будут продвигать президента США Джо Байдена перед выборами в 2024 году. Об этом сообщает Axios.

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По данным издания, еще официально не объявленная кампания Байдена на переизбрание будет опираться на сотни инфлюэнсеров, задачей которых будет улучшение рейтинга президента. Вскоре у блогеров может появиться собственная комната для брифингов в Белом доме.

Такое решение связывают с необходимостью повышения авторитета Байдена среди молодых избирателей, которые имеют решающее значение для успеха на выборах и могут противостоять многочисленным подписчикам бывшего президента США Дональда Трампа в социальных сетях.