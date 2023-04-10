Высокосекретные документы Пентагона, ранее просочившиеся в сеть, продемонстрировали, что США шпионят как за врагами, так и за союзниками, в том числе за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN.

В CNN отсмотрели 53 документа из утечки, которые, предположительно, были подготовлены в период с середины февраля по начало марта 2023 года.

Один из документов продемонстрировал, что США шпионят за Зеленским. Это неудивительно, сказал источник телеканала, близкий к Зеленскому. Однако украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой, подчеркнул он.

В американском отчете, источником которого является радиотехническая разведка, говорится, что Зеленский в конце февраля «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области России» с помощью беспилотников, поскольку у Украины нет оружия, способного добиться такой дальности.

СМИ сообщили об утечке секретных документов Пентагона в начале апреля. Документы появились в соцсетях. Эти бумаги, среди прочего, раскрывают ключевые проблемы с украинским вооружением, противовоздушной обороной, рассказывают о размерах и готовности батальонов ВСУ перед наступлением, которое ожидается весной.

Источники Reuters заявили, что следователи рассматривают четыре-пять основных версий происхождения утечки, среди них — недовольство сотрудника и намеренный саботаж с целью подорвать национальную безопасность США.