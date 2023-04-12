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МИД Индии: Киев просит Нью-Дели предоставить дополнительные медикаменты и медоборудование

В Министерстве иностранных дел Индии заявили, что Киев просит Нью-Дели предоставить дополнительные медикаменты и медицинское оборудование. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый замглавы МИД Украины передала послание Зеленского премьеру Индии
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В публикации отмечается, что в понедельник, 10 апреля, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова посетила Нью-Дели с официальным визитом, в рамках которого провела переговоры с секретарем Западного управления МИД Индии Санджаем Вермой и государственным министром иностранных дел и культуры Минакши Лекхи.

"Помимо обсуждения широкого круга двусторонних и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, она передала письмо президента Зеленского, адресованное премьер-министру Моди. Она также поделилась запросом Украины о дополнительных гуманитарных поставках, включая медикаменты и медицинское оборудование", — говорится в заявлении индийского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что связи государства с Россией "необычайно" устойчивые, несмотря на конфликт на Украине. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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