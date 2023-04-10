CNN: ВСУ пересмотрели планы после утечки секретных документов

Киев пересмотрел «некоторые военные планы» из-за утечки секретных документов в США , в которых описывалось состояние Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает телеканал CNN, об этом заявил близкий к украинскому президенту Владимиру Зеленскому источник.

Напомним, что впервые об утечке из Пентагона стало известно 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Один из документов в с грифом «совершенно секретно» описывает «статус конфликта по состоянию на 1 марта», а в другом содержится информация о 12 формирующихся украинских бригадах — девять из них обучаются и снабжаются Соединенными штатами и Североатлантическим альянсом.