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28 минут назад

CNN: ВСУ пересмотрели некоторые планы после утечки секретных документов

Никита Бородкин

Киев пересмотрел «некоторые военные планы» из-за утечки секретных документов в США, в которых описывалось состояние Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает телеканал CNN, об этом заявил близкий к украинскому президенту Владимиру Зеленскому источник.

CNN: ВСУ пересмотрели планы после утечки секретных документов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В публикации не уточняется, от каких планов отказались украинские власти и какой характер носят изменения.

Напомним, что впервые об утечке из Пентагона стало известно 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Один из документов в с грифом «совершенно секретно» описывает «статус конфликта по состоянию на 1 марта», а в другом содержится информация о 12 формирующихся украинских бригадах — девять из них обучаются и снабжаются Соединенными штатами и Североатлантическим альянсом.

Названы откладывающие контрнаступление ВСУ факторы

8 апреля в Сети появились еще порядка сотни американских секретных файлов. Они касаются Украины, а также вопросов американской политики на Ближнем Востоке и в Китае.

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