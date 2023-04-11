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42 минуты назад

Арестович резко отреагировал на отмену его лекции для студентов киевского вуза

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Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович резко отреагировал на решение студентов Киевского национального экономического университета (КНЭУ) отменить его лекцию.

Арестович отреагировал на отмену его лекции для студентов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как рассказал Арестович, провести лекцию ему предложил один из студентов КНЭУ, однако позже молодой человек сообщил, что студсовет решил не приглашать «одиозного спикера».

Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении

«Представители «храброй и победоносной нации» в своем цифровом слепке оказываются раз за разом сборищем... ссыкунов», — написал он в соцсетях.

10 апреля стало известно об отмене лекции Арестовича в Киевском национальном экономическом университете по просьбе студентов.

В мире,Алексей Арестович,
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