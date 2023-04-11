Арестович отреагировал на отмену его лекции для студентов

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович резко отреагировал на решение студентов Киевского национального экономического университета (КНЭУ) отменить его лекцию.
Как рассказал Арестович, провести лекцию ему предложил один из студентов КНЭУ, однако позже молодой человек сообщил, что студсовет решил не приглашать «одиозного спикера».
«Представители «храброй и победоносной нации» в своем цифровом слепке оказываются раз за разом сборищем... ссыкунов», — написал он в соцсетях.
10 апреля стало известно об отмене лекции Арестовича в Киевском национальном экономическом университете по просьбе студентов.