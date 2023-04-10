Появились новые подробности коронации Карла III

Маршрут коронационной процессии Карла III будет короче, чем у его матери Елизаветы II (1926-2022) в 1953 году, а используют для нее две разные кареты. Новые детали церемонии, запланированной на 6 мая, распространила в воскресенье канцелярия монарха.

Путь от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства, где Карл III будет коронован в присутствии 2 тыс. гостей, глава государства и его супруга Камилла проделают в современном экипаже, который был впервые использован Елизаветой II для поездки в парламент для выступления с тронной речью в 2014 году.

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Домой в золоченой карете

В обратный путь Его Величество с супругой отправится в золоченой карете, построенной еще в 1762 году. С тех пор она использовалась монархами по самым знаменательным поводам, в том числе во время коронации матери нынешнего короля 2 июня 1953 года. Запряженный восемью лошадьми экипаж весом четыре тонны снабжен примитивной системой амортизации - кожаными ремнями, из-за чего пассажиры ощущают все кочки на дороге. Как напоминает телеканал Sky News, на неудобство этой кареты жаловалась еще Елизавета II.

Телеканал предполагает, что именно по этой причине 74-летний король и его 75-летняя супруга, испытывающие проблемы со спиной, предпочли хотя бы половину пути проехать в удобном экипаже. Официально Букингемский дворец эту информацию не комментирует. "Выбранные кареты означают более скромную процессию в направлении [Вестминстерского] аббатства и более масштабную процессию обратно в Букингемский дворец. Это был личный выбор Их Величеств", - приводит Sky News слова представителя королевской резиденции.

Маршрут процессии

Как стало известно в воскресенье, торжественная процессия в сопровождении королевской конной гвардии, стартовав от Букингемского дворца, проследует по украшенной флагами улице Мэлл. Оттуда через Арку Адмиралтейства она обогнет Трафальгарскую площадь с южной стороны, проедет по правительственной улице Уайтхолл и через Парламентскую площадь достигнет Вестминстерского аббатства, где с 1066 года короновали 39 английских и британских монархов. Обратно королевская чета вернется тем же маршрутом протяженностью 1,3 мили (2,09 км) в одну сторону.

Это почти в четыре раза меньше, чем 5 миль (8 км), которые Елизавета II преодолела после своей коронации. Как замечает газета The Daily Telegraph, более скромная церемония означает, что меньше людей смогут увидеть торжественную процессию. Зато тем, кто успеет занять места раньше других, посчастливится лицезреть монарха дважды за день.

Эмодзи для коронации

В завершении коронации монарх наденет корону святого Эдуарда Исповедника массой 2,2 кг, украшенную более чем 400 драгоценными камнями и хранящуюся в лондонском Тауэре.

Букингемский дворец представил в воскресение специально созданный по случаю коронации эмодзи (язык идеограмм и смайликов). Это изображение упомянутой короны.