Повар из мишленовского ресторана готовит для солдат в Херсонской области

Повар, проработавший в ресторане-обладателе звезд Michelin, теперь готовит еду на одной из позиций Вооруженных сил (ВС) России в Херсонской области.

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"Мне довелось поработать в Копенгагене, полтора года, в ресторане с тремя звездами Michelin", - рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Шеф".

Он отметил, что из любых продуктов можно создать уникальное блюдо, главное – желание и фантазия. По его словам, в ближайшее время он собирается приготовить для солдат лазанью.

"Я здесь - на своем месте, чувствую себя нужным", - добавил он.