В Киеве заявили об отсутствии у Китая прав на Тайвань

Претензии КНР на Тайвань являются заблуждением, Пекин не имеет законных прав на остров, заявил глава комитета по международным делам Верховной Рады Украины Александр Мережко . Об этом пишет РИА Новости .

Он рассказал об отсутствии у Китая прав на Тайвань и назвал претензии «коммунистическим заблуждением». По словам политика, оно основано «на отрицании, глубоко дискредитированной и почившей политической программе». «Китай не имеет законных претензий на Тайвань», — подчеркнул он.

Ранее востоковед Анастасия Ницула заявила, что США и Китай могут вступить в войну из-за Тайваня, но не очень этого хотят. По ее словам, в случае, если КНР прибегнет к силовому пути объединения с Тайванем, ей неминуемо придется иметь дело с возможной американской интервенцией в этот конфликт.