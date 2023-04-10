Маск отказался удалять запись Медведева в Twitter

Предприниматель, владелец Twitter Илон Маск отказался удалять запись заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в этой социальной сети после призыва одного из пользователей.

Пользователь Twitter обратил внимание на сделанную в субботу запись, в которой объясняется, почему Украина никому не нужна. "Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения самостоятельно", - отметил Маск в ответ на призыв принять меры в отношении учетной записи Медведева.