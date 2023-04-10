$79.50+0.1487.10+0.37
30 минут назад

Маск отказался удалять запись Медведева в Twitter

ТАСС

Предприниматель, владелец Twitter Илон Маск отказался удалять запись заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в этой социальной сети после призыва одного из пользователей.

Маск отказался удалять запись Медведева в Twitter
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

Пользователь Twitter обратил внимание на сделанную в субботу запись, в которой объясняется, почему Украина никому не нужна. "Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения самостоятельно", - отметил Маск в ответ на призыв принять меры в отношении учетной записи Медведева.

Ранее Маск сообщил, что Twitter не будет ни скрывать, ни продвигать аккаунты представителей российской власти и российских государственных органов.

В мире,Илон Маск,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий