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49 минут назад

Экс-президент США Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Глава 45-й администрации Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны.

Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны на своей странице в соцсети Twitter (заблокирована в России).

В среду Трамп уже заявлял, что по вине действующей администрации США во главе с Джо Байденом мир вплотную приблизился к ядерной третьей мировой войне. Напомним также, в феврале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев допускал, что президент США Джо Байден может начать третью мировую войну «по рассеянности».

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Дмитрий Медведев,Администрация США,Совет безопасности РФ,
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