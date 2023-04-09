Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны на своей странице в соцсети Twitter (заблокирована в России).

В среду Трамп уже заявлял, что по вине действующей администрации США во главе с Джо Байденом мир вплотную приблизился к ядерной третьей мировой войне. Напомним также, в феврале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев допускал, что президент США Джо Байден может начать третью мировую войну «по рассеянности».