В Марселе почти 200 человек эвакуировали после обрушения жилого дома

Во Франции после обрушения жилого четырехэтажного дома на улице Тиволи в Марселе эвакуировали почти 200 человек из 40 зданий, расположенных по соседству, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство жилищного строительства Франции.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«199 человек эвакуированы из своих домов. Таким образом, в общей сложности речь идет о сотне домохозяйств из примерно сорока зданий, расположенных в секторе обрушения на улице Тиволи», — сказано в сообщении.

Отмечается, что часть эвакуированных людей отправились к знакомым и родственникам, а разместиться остальным помогли власти города, предоставив им места в отелях.