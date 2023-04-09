Грузинская оппозиция потребовала деолигархизации и освобождения Саакашвили

Акция протеста самой крупной в Грузии оппозиционной партии "Единое национальное движение" прошла в центре Тбилиси на проспекте Руставели, передает грузинский Первый канал.

Фото: Zurab Tsertsvadze/AP Zurab Tsertsvadze/AP

Глава партии Леван Хабеишвили выдвинул четыре требования к властям, среди них - освобождение экс-президента и основателя "Единого национального движения" Михаила Саакашвили.

"Свободу Мише. Это не узкопартийные интересы, это угроза национальным интересам нашей страны, когда мы видим, как под пытками убивают третьего президента, между тем все призывают нас не ждать мучителей и убийц президента в Евросоюз. Поэтому важна и свобода Миши Саакашвили", - сказал политик.

Оппозиционеры также потребовали освободить 21-летнего Лазаре Григориадиси, задержанного в связи с акциями 7-9 марта против законопроекта об "иноагентах", и гендиректора телекомпании "Мтавари архи" Ники Гварамия. Участники акции также призвали ввести закон о деолигархизации, провести судебную реформу и реформу избирательной комиссии. Кроме того, оппозиция требует отправить в отставку судей, против которых США ввели санкции, были введены санкции со стороны США.

По словам Хабеишвили, главной темой акции стало желание сторонников партии "привести Грузию в Евросоюз".