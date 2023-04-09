Маккол: возможности обороны Тайваня пока недостаточны для противостояния с КНР

Глава комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол заявил, что возможности обороны Тайваня в настоящее время являются недостаточными для противостояния с КНР. Об этом сообщает NBC News.

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По его мнению, возможности обороны Тайваня "не такие, какими должны быть".

Маккол добавил, что ни США, ни Тайвань не желают военной конфронтации с КНР.

Он подчеркнул, что китайская сторона может попытаться избежать военного противостояния с Тайванем, установив контроль над островом за счет влияния на намеченные в январе 2024 года выборы главы администрации острова.

Ранее Вооруженные силы (ВС) Тайваня в воскресенье, 9 апреля, установили приближение к острову 70 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на фоне продолжающихся второй день в акватории и воздушном пространстве вокруг острова военных учений НОАК.