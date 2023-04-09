В Британии рассказали об «ударе в спину» Лондону от Байдена

Британские консервативные парламентарии восприняли как "удар в спину" сообщение о том, что президент США Джо Байден не приедет на коронацию короля Карла III, пишет газета Express.

Фото: Susan Walsh/AP Susan Walsh/AP

В Британии Байдена обвинили в пренебрежительном отношении к королю в связи с его предстоящим визитом в Северную Ирландию. Некоторые парламентарии и вовсе заявили, что Байден просто продвигает свою политическую повестку.

В заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, говорится о том, что Байден совершит поездку в Северную Ирландию с 11 по 14 апреля. Уточняется, что президент посетит Белфаст, чтобы отметить "большой прогресс", достигнутый с момента подписания Белфастского соглашения (1998), и подчеркнуть готовность США поддерживать "огромный экономический потенциал Северной Ирландии на благо всех общин". Затем Байден проведет различные мероприятия в Дублине, графстве Лаут и графстве Мейо.