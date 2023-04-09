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33 минуты назад

Президенты Сирии и Ирана отметили, что однополярный мир исчезает

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Сирийский и иранский президенты Башар Асад и Ибрагим Раиси в ходе телефонного разговора отметили, что однополярный мир исчезает.

Президенты Сирии и Ирана отметили, что однополярный мир исчезает
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента Сирии.

«Президенты указали, что однополярный мир исчезает благодаря бдительности народов и стран, которые придерживаются своего суверенитета и достоинства», — заявили в канцелярии.

В марте российский президент Владимир Путин заявил, что внешний геополитический ландшафт претерпевает кардинальные изменения.

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