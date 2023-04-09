УПЦ заявила о новой попытке захвата собора в Каменце-Подольском

Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о новой попытке силового захвата собора Александра Невского в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте УПЦ.

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"Сегодня, 9 апреля 2023 года, происходит попытка силового захвата кафедрального собора святого Александра Невского в Каменце-Подольском", - сообщили в Информационно-просветительском отделе УПЦ.

По информации очевидцев, полицейские не реагируют на происходящее. В это время в соборе идет богослужение, верующие молятся и на улице возле храма. В заявлении также говорится, что в соцсетях противники УПЦ "призывают приходить в собор для штурма" и распространяют ложную информацию относительно УПЦ. Кроме того, сообщается, что прихожанам храма пытаются вручить повестки.