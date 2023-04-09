Защита Трампа хочет снять с него все обвинения

Защита Дональда Трампа будет добиваться снятия с него всех обвинений. Об этом в эфире ABC заявил Джим Трасти, адвокат бывшего президента США.

«Я думаю, что ходатайства о снятии обвинений должны быть приоритетными, потому что они ампутируют судебную ошибку на ранней стадии», - сказал Трасти ведущему программы ABC Джонатану Карлу.

Трасти отметил, что представит суду несколько «ходатайств с весьма вескими доводами». В частности, могут включать срок давности по делу и «многое другое».

Трасти также спросили, что он думает о несдержанности Трампа на процессе, о его «агрессивной риторике» и нападках на судью Хуана Мерчана и окружного прокурора Элвина Брэгга. На прошлой неделе Мерчан уже предупредил Трампа, чтобы тот «следил за своими словами».

Адвокат ушел от ответа, заявив, что не хочет присоединяться ни к критикам судьи, ни к критикам Трампа.