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30 минут назад

Защита Трампа хочет снять с него все обвинения

Майк Габриелян

Защита Дональда Трампа будет добиваться снятия с него всех обвинений. Об этом в эфире ABC заявил Джим Трасти, адвокат бывшего президента США.

Защита Трампа хочет снять с него все обвинения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я думаю, что ходатайства о снятии обвинений должны быть приоритетными, потому что они ампутируют судебную ошибку на ранней стадии», - сказал Трасти ведущему программы ABC Джонатану Карлу.

Трасти отметил, что представит суду несколько «ходатайств с весьма вескими доводами». В частности, могут включать срок давности по делу и «многое другое».

Трасти также спросили, что он думает о несдержанности Трампа на процессе, о его «агрессивной риторике» и нападках на судью Хуана Мерчана и окружного прокурора Элвина Брэгга. На прошлой неделе Мерчан уже предупредил Трампа, чтобы тот «следил за своими словами».

Адвокат ушел от ответа, заявив, что не хочет присоединяться ни к критикам судьи, ни к критикам Трампа.

Ранее Трамп назвал Байдена «самым большим идиотом из всех придурков в Белом доме».

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