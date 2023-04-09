На Украине истолковали слова Зеленского о границах с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский мог случайно проговориться о будущем союзе Киева и Варшавы во время визита в Польшу. Его слова об отсутствии политических границ между украинцами и поляками истолковал политолог Руслан Бортник в интервью изданию «Страна.ua».

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По его мнению, Зеленский подразумевал последствия становления республики членом Европейского союза (ЕС) и НАТО, что сделает формальной для граждан границу с Польшей, и Украина «будет включена в общее политическое поле ЕС, получив право избирать на своей территории депутатов в общий для стран блока парламент».

Он отметил, что в закулисье украинской политики обсуждаются сценарии, если страна не сможет быстро вступить в ЕС и альянс.

«Может произойти расширение функций Люблинского треугольника (Киев — Варшава — Вильнюс — прим. «Ленты.ру») и создание нового политического образования, включающего (…) также Латвию, Эстонию и Молдову», — допустил Бортник.

Политолог добавил, что дискуссия о создании новой Речи Посполитой не удивляет на таком фоне, а заявление Зеленского «подливает масла в огонь».

Ранее украинский президент прокомментировал визит в Польшу и назвал его еще одним шагом к победе. 5 апреля на встречей с польским коллегой Анджеем Дудой он заявил, что между поляками и украинцами не будет никаких границ.