Папа римский произнес традиционную пасхальную речь

Папа римский Франциск призвал Бога наставить украинский народ на мирный путь. В воскресенье, в католическую Пасху папа произнес традиционную пасхальную речь Urbi et Orbi. Понтифика цитирует ANSA.

На центральном балконе базилики Святого Петра папа воззвал к Богу:

«Помоги любимому украинскому народу на пути к миру и пролей пасхальный свет на русский народ».

Папа также выразил «глубокую озабоченность в связи с обострением ситуации в Израиле и Палестине. Он призвал стороны к взаимному уважению и диалогу с тем, чтобы «в Священном городе и во всем регионе воцарился мир».

Он помолился о людях, потерявших близких, и о пленных, пожелав им благополучно вернуться в семьи.

«Открой сердца всего международного сообщества для работы над тем, чтобы положить конец всем кровавым конфликтам в мире», - сказал глава Ватикана.

Понтифик также попросил Бога утешить беженцев, депортированных, политзаключенных и мигрантов, «всех тех, кто страдает от голода, нищеты, наркотрафика и всех форм рабства».