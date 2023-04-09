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12 минут назад

Папа римский произнес традиционную пасхальную речь

Майк Габриелян

Папа римский Франциск призвал Бога наставить украинский народ на мирный путь. В воскресенье, в католическую Пасху папа произнес традиционную пасхальную речь Urbi et Orbi. Понтифика цитирует ANSA.

Папа римский произнес традиционную пасхальную речь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На центральном балконе базилики Святого Петра папа воззвал к Богу:

«Помоги любимому украинскому народу на пути к миру и пролей пасхальный свет на русский народ».

Папа также выразил «глубокую озабоченность в связи с обострением ситуации в Израиле и Палестине. Он призвал стороны к взаимному уважению и диалогу с тем, чтобы «в Священном городе и во всем регионе воцарился мир».

Он помолился о людях, потерявших близких, и о пленных, пожелав им благополучно вернуться в семьи.

«Открой сердца всего международного сообщества для работы над тем, чтобы положить конец всем кровавым конфликтам в мире», - сказал глава Ватикана.

Понтифик также попросил Бога утешить беженцев, депортированных, политзаключенных и мигрантов, «всех тех, кто страдает от голода, нищеты, наркотрафика и всех форм рабства».

Urbi et Orbi («Городу Риму и миру») – папское обращение во время Рождества и Пасхи или интронизации.

В мире,ФРАНЦИСК,
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