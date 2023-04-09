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32 минуты назад

Украинским беженцам в Израиле продлили действие виз

Майк Габриелян

Украинским беженцам в Израиле продлили действие виз. За счет государства им также обеспечат соцподдержку и медицинские услуги. Такое решение принял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

Украинским беженцам в Израиле продлили действие виз
Фото: globallookpress.com globallookpress.com

«После оценки ситуации премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение о дальнейшем продлении гуманитарной помощи украинским беженцам», - сказано в заявлении, опубликованном канцелярией Нетаньяху.

Зимой власти приостановили выплаты пособий украинцам и стали выселять их из государственного жилья.

По данным Израиля, в стране находится более 20 тысяч украинских граждан со статусом беженцев. Еще 4 тысячи пребывают здесь нелегально.

Зеленский и его окружение неоднократно обращались к Израилю с просьбами об оружии, но получили отказ. Нетаньяху намерен оказывать Киеву только гуманитарную помощь.

Ранее Киев обратился к Индии за медицинским и энергетическим оборудованием.

В мире,Биньямин Нетаньяху,
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