$79.50+0.1487.10+0.37

Польский историк Крупа предрек своей стране судьбу «деревенского дурачка»

Польский историк и обозреватель Михал Крупа выразил мнение, что откровенная американизация в вопросах внешней политики опасным образом может приблизить Польшу к военному противостоянию с Россией.

Польский историк Крупа предрек своей стране судьбу «деревенского дурачка»
© shutterstock

По словам историка, американские лидеры наверняка с гордостью смотрят на то, что руководство Варшавы многократно обошло их по антироссийскому настрою и в попытках заискивания перед официальным Киевом.

— Вполне можно ожидать, что Варшава доведет все это до абсолютной крайности и в конце концов будет выглядеть просто деревенским дурачком, — предсказал Крупа в статье для издания Chronicles.

Обозреватель полностью уверен, что победа в конфликте на Украине обязательно окажется за Россией. По его словам, в Польше пора формировать принципиально новую «Партию мира», которая будет сдерживать польских чиновников и не позволит им вмешиваться в это противостояние.

Крупа добавил, что варшавским политикам давно пора прекратить верить в якобы имеющихся у них «союзников» в США, которые тем временем с радостью воспринимают возможные жертвы среди польского населения ради ослабления Москвы.

Обозреватель издания Myśl Polska Сильвия Горлицкая выразила мнение, что польское руководство не осознает, насколько опасным для страны будет размещение на ее территории ядерного оружия в рамках программы Nuclear Sharing. По ее словам, в Варшаве должны быть благодарны Западу за отказ размещать ядерное оружие. Иначе появился бы риск втянуть Польшу в конфликт на Украине, за что полякам пришлось бы «расплатиться собственной кровью».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий