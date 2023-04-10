Польский историк и обозреватель Михал Крупа выразил мнение, что откровенная американизация в вопросах внешней политики опасным образом может приблизить Польшу к военному противостоянию с Россией.

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По словам историка, американские лидеры наверняка с гордостью смотрят на то, что руководство Варшавы многократно обошло их по антироссийскому настрою и в попытках заискивания перед официальным Киевом.

— Вполне можно ожидать, что Варшава доведет все это до абсолютной крайности и в конце концов будет выглядеть просто деревенским дурачком, — предсказал Крупа в статье для издания Chronicles.

Обозреватель полностью уверен, что победа в конфликте на Украине обязательно окажется за Россией. По его словам, в Польше пора формировать принципиально новую «Партию мира», которая будет сдерживать польских чиновников и не позволит им вмешиваться в это противостояние.

Крупа добавил, что варшавским политикам давно пора прекратить верить в якобы имеющихся у них «союзников» в США, которые тем временем с радостью воспринимают возможные жертвы среди польского населения ради ослабления Москвы.