Стало известно о захвате православного храма в Хмельницком

«Около 16:00 группа неизвестных лиц, одетых преимущественно в спортивную форму, проникла на территорию Свято-Георгиевского храма. Не справившись с центральной дверью церкви, рейдеры взломали боковые двери с помощью ломов и проникли в храм через пономарку и алтарь», — сообщили в УПЦ.